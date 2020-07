Addio a Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai

Si è spenta a 97 anni Giulia Maria Crespi, imprenditrice italiana, tra le fondatrici del Fai, il Fondo Ambiente Italiano, di cui è stata presidente fino al 2009 e, successivamente, presidente onoraria. A maggio aveva dovuto affrontare il lutto per la morte del figlio Aldo Paravicini – 65 anni – deceduto in seguito a un tragico incidente avvenuto all’interno di Cascine Orsine, l’azienda agricola biodinamica situata a Bereguardo di proprietà della famiglia dal 1974.

«La chiarezza del suo insegnamento, il solco tracciato, lo stile e l’entusiasmo infuso in qualsiasi cosa facesse indicano senza incertezze la strada che il Fai è chiamato a seguire per il Bene del Paese, fissata nella missione che lei stessa contribuì a definire – ha fatto sapere Andrea Carandini, presidente del Fai – La cura e la salute della Terra come fondamento per la salute dell’Uomo, lo strenuo impegno per una agricoltura senza veleni, insegnata e praticata nella sua grande azienda agricola della Zelata sulle rive del Ticino (è stata tra i fondatori dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica) e la passione per la tutela dell’Ambiente, inteso nel suo inscindibile legame con la Storia, sono stati i temi che, insieme alla grande attenzione per il mondo della scuola, hanno guidato la sua attività, come sempre instancabile e generosa, nell’ultimo decennio della sua vita».