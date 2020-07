Garlasco, sfila il Rolex dal polso di un pensionato: non si accorge che è non è originale

Si è avvicinata ad un pensionato di 84 anni con la scusa di avere indicazioni stradali. Un approccio per nulla originale da parte della donna che aveva il volto nascosto da una mascherina e che, soprattutto, aveva adocchiato il Rolex che l'uomo portava al polso. Quando ha ricevuto le indicazioni, con quella che è nota come "tecnica dell'abbraccio", si è avvicinata e con l'abilità di un prestigiatore gli ha sfilato l'orologio e si è allontanata. E' accaduto ieri mattina in via Roma.

Quello che la ladra non aveva notato però era che il modello di orologio che il pensionato sfoggiava non era originale ma una riproduzione evidentemente molto ben fatta. Quello che si è portata via insomma è stato un orologio dal valore non precisato ma decisamente inferiore a quello di un esemplare originale. Sull'accaduto indagano i carabinieri.