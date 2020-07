Viaggiavano su un’auto rubata: denunciati per ricettazione due giovani di 19 e 23 anni

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della Stazione di Casorate Primo hanno denunciato, in stato di libertà, due giovani di 19 e 23 anni del posto. Entrambi dovranno difendersi dall’accusa di ricettazione. Insieme a un terzo soggetto che è riuscito a fuggire, i due giovani sono stati fermati in zona piazza Fraccaro, a Casorate Primo, mentre viaggiavano su un suv Suzuki Vitara, che era stato rubato il 13 luglio in viale Lungo Ticino Visconti a Pavia.