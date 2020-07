Covid-19: calano i contagi ma i decessi sono 10 più di ieri

Sono 190, rispetto ai 219 di ieri, i nuovi casi di Covid-19 che sono stati registrati in Italia nelle ultime 24 ore e che portano il totale dei contagiati a 244.624. I deceduti sono 13 (+10) mentre i dimessi sono 213 contro i 143 di ieri, per un totale di 197.162. Ad oggi i pazienti ricoverati sono 745 (-2) dei quali 47 (-2) in terapia intensiva. In Valle d'Aosta non si registrano nuovi casi da 17 giorni consecutivi; da 8 in Molise; da 2 nelle Marche e in Umbria.

In Lombardia i nuovi positivi sono 56 mentre i decessi sono 8. I ricoverati sono 151 (+3) dei quali 21 (-1) in terapia intensiva. I guariti ed i dimessi, 147 più di ieri, arrivano da un totale di 71.611. I tamponi effettuati sono stati 4.288 per un totale di un milione 206.495. Sono quattro le province nelle quali non si sono registrati nuovi casi: Pavia, Lodi, Mantova e Sondrio. Bergamo (+22) resta quella con le cifre maggiori.