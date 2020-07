Psico-setta scoperta a Novara: perquisizioni anche in Lomellina

Sarebbero state quattro le perquisizioni effettuate dalla polizia in Lomellina nell'ambito dell'operazione "Dioniso" che ha consentito di smascherare l'attività di una vera e propria setta, composta quasi solo da donne, ragazze e anche bambine, costrette dal capo, "il dottore", un uomo di 77 anni, a subire pratiche sessuali estreme per poter entrare in un mondo "magico, fantastico e segretissimo". Ci sarebbero anche due indagati. Gli adepti che si sono resi responsabili di gravi reati in ambito sessuale, dovranno rispondere del reato di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù.

L'indagine, durata due anni, ha interessato la provincia di Novara, dove la setta aveva la sua sede, e quelle di Pavia e Milano oltre a quella di Genova. I poliziotti hanno effettuato 26 perquisizioni personali e 21 a locali oltre ad un consistente numero di sequestri. L'attività investigativa è ancora in corso.