Novara, setta di schiavi del sesso: alla guida un uomo di 77 anni

Era composta da sole donne ma guidata da un uomo di 77 anni la setta di "schivi del sesso" smascherata dalle indagini della polizia di Novara e del Servizio centrale operativo che, nelle scorse ore, ha portato a 26 perquisizioni personali e 21 perquisizioni domiciliari nelle province di Novara, Pavia, Milano e Genova.

Le indagini, durate due anni, hanno permesso di appurare l'esistenza di una "psico-setta" che aveva la sua base in provincia di Novara ma si estendeva anche nelle province di Pavia e Milano, composta principalmente da donne ma guidata da un uomo di 77 anni. Le accuse a carico dei coinvolti sono a vario di titolo di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alla commissione di reati in ambito sessuale anche a danno di minori.