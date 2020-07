Covid-19, calano i contagi ma crescono i decessi

Ancora contagi in calo e decessi in crescita in Italia a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sono i dati diffusi poco fa sull'andamento dell'epidemia. I nuovi casi sono 129 (ieri erano 190) per un totale di 244.752 contagiati. I decessi sono 15 (+2). Crescono i dimessi, 269 in più di ieri e calano i ricoverati, oggi 732 (-13) dei quali 49 (+2) in terapia intensiva.

In Valle d'Aosta sono 18 giorni consecutivi che non si registrano contagi; in Molise da 9; in Puglia, Calabria, Sardegna e Basilicata da 2.

In Lombardia i nuovi casi sono 34 mentre si registra un solo decesso. In ospedale sono ricoverate 151 persone delle quali 21 in terapia intensiva, dati identici a quelli di ieri. I dimessi sono 164 in più per un totale di 71.775. In provincia di Pavia si sono registrati due nuovi casi. Solo Lecco non ne ha rilevati ma i numeri sono contenuti a Milano (9), Brescia (7) e Bergamo (6).