Vigevano, a tutta velocità con l'auto nelle vie del centro: denunciati due minorenni

Sono stati segnalati mentre, a bordo di una Fiat Stilo, sfrecciavano a tutta velocità per le vie del centro, in qualche caso anche contromano. Due minorenni residenti nella provincia di Asti sono stati denunciati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto ieri mattina.

I due sono stati bloccati dopo un inseguimento per le vie del centro, in parte avvenuto a piedi quando hanno tentato di dileguarsi. I minorenni, che sono stati affidati ai rispettivi genitori, saranno raggiunti da una serie di sanzioni per le molteplici violazioni al Codice della strada. L'auto sulla quale si trovavano è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.