Vigevano, capogiro al volante: si scontra con un'auto in sosta

Stava percorrendo corso Novara al volante della sua auto e in compagnia della moglie quando ha avuto un capogiro. Questione di qualche attimo e ha perso il controllo del mezzo che è andato a collidere con un'auto in sosta. E' accaduto poco dopo le 16,15 di oggi in corso Novara.

L'uomo, 66 anni e la moglie, sua coetanea, sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell'ospedale per accertamenti da una ambulanza della Croce Azzurra. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre persone. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale.