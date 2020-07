Covid-19, in Lombardia un solo decesso; nessun caso in provincia di Pavia

Sono 282 contro i 129 di ieri i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 245.032. I decessi scendono da 15 a 9 mentre i dimessi sono 197 più di ieri per un totale di 197.628. In ospedale restano ricoverate 724 persone (-8) delle quali 48 (-1) in terapia intensiva. Continua il trend positivo della Valle d'Aosta dove da 19 giorni non si registrano contagi mentre in Puglia non se ne segnalano da tre giorni.

In Lombardia i nuovi positivi sono 51, mentre si registra un solo decesso che porta il totale a 16.798 vittime. Dimessi e guariti salgono di 85 unità e raggiungono quota 71.860 e negli ospedali restano 149 degenti (-2) dei quali 17 (-4) in terapia intensiva. Nessun caso è stato registrato nelle province di Pavia, Cremona e Mantova e restano contenuti i dati relativi a Milano (+17), Brescia (+9) e Bergamo (+7).