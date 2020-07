Ultraleggero cade in prossimità dell'autostrada 21: pilota in codice giallo

Questa mattina (giovedì), i vigili del fuoco del distaccamento di Broni, con il supporto dei vigili del fuoco volontari di Castel Sant’Angelo, sono intervenuti in un campo confinante con l'autostrada A21, dove è caduto un ultraleggero da turismo. L'aereo, durante la manovra, ha tranciato un cavo dell'Enel, causando un incendio di sterpaglie vicino alla carreggiata autostradale. Il pilota è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale a Pavia in codice giallo. I vigili del fuoco si sono poi occupati delle operazioni di messa in sicurezza del velivolo, scollegando la corrente dell'alta tensione del cavo Enel, e domando le fiamme dell'incendio. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, carabinieri, personale autostradale e tecnici Enel.