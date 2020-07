Furti in abitazione: arrestata 43enne che faceva da "palo"

A bordo di un'auto grigia, faceva da "palo" con tanto di radio-ricetrasmittente a tre suoi complici, impegnati a svaligiare abitazioni private di Borgo San Siro. La presenza della donna, però, non è passata inosservata ad alcuni membri del locale comitato cittadino, che ieri mattina (mercoledì) hanno allertato le forze dell'ordine. Giunti subito sul posto, carabinieri e polizia locale hanno bloccato e arrestato la malvivente, la quale però è riuscita nel frattempo ad allertare i complici, fuggiti via in auto. D.P., 43 anni, residente a Vercelli, si trova agli arresti domiciliari in attesa della direttissima in programma per oggi (giovedì). Le ricerche degli altri tre ladri sono preseguite a Vercelli, con l'ausilio delle pattuglie delle Stazioni di Mortara, San Giorgio, Gropello e di due di Vercelli; le perquisizioni effettuate hanno dato esito negativo. Nella borsa della malvivente è stata trovata una collana, che era stata sottratta poco prima e riconosciuta dalla legittima proprietaria.