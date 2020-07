Gambolò, in casa aveva una coltivazione di marijuana e una carabina detenuta illegalmente

In casa aveva una carabina Crvena Zastava, calibro 4,5, detenuta illegalmente, quasi 7 grammi di marijuana e una piccola serra, alimentata con lampade alogene, con 4 piante sempre di marijuana. Lo hanno scoperto i carabinieri delle Stazioni di Mortara e Gambolò, durante una perquisizione a casa di un 46enne. Le indagini dei militari dell'Arma erano iniziate il 15 luglio, in seguito al ritrovamento, nel bagagliaio di un'auto uscita di strada dopo un incidente, di un fucile semiautomatico da caccia, con le canne segate e rese mozze, provento di un furto che non era stato denunciato; il giovane di 24 anni che trasportava illecitamente l'arma era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.

I carabinieri hanno quindi effettuato dei controlli sull'intestatario del fucile, un 62enne di Gambolò, che avrebbe dovuto essere in possesso anche di altre armi. Ma, durante la perquisizione, l'uomo ha dichiarato che le armi erano state rubate dal garage di suo figlio; è stato segnalato a piede libero per omessa denuncia. Nel frattempo, però, è scattato il controllo nell'abitazione del figlio 46enne, dove i carabinieri hanno sequestrato la droga e un'altra arma detenuta illegalmente; dovrà rispondere di detenzione illegale di armi, coltivazione e possesso di sostanze stupefacenti.