Gravellona: Scardillo lascia il consiglio, ma continuerà l'impegno politico a Vigevano

Non essendo più residente nel borgo d'arte lomellino, il consigliere di minoranza Nicola Scardillo ha deciso di presentare le proprie dimissioni, che sono state formalizzate oggi (giovedì). «Non abitando più a Gravellona – spiega Scardillo – non mi è più possibile garantire l'impegno politico in maniera diretta e costante. Amo privilegiare il contatto diretto con le persone e le istituzioni, modalità che richiede però una presenza concreta e quotidiana sul territorio comunale». Quello di Scardillo, però, è tutt'altro che un addio alla politica: ha, infatti, già annunciato che sarà impegnato nella prossima campagna elettorale con Fratelli d'Italia a Vigevano, città dove si è trasferito a vivere con la famiglia.