In Lombardia 82 nuovi positivi, 3 in provincia di Pavia

Torna a crescere il numero dei nuovi positivi in Lombardia: ieri erano 51, oggi (giovedì) sono 82, di cui 12 debolmente positivi e 30 individuati a seguito di test sierologico. In provincia di Pavia sono 3 i nuovi casi accertati di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Rimane stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (17), mentre diminuisce quello dei pazienti ricoverati negli altri reparti, che sono attualmente 139 (-10). Ieri i decessi in Regione sono stati 3, dall'inizio della pandemia 16801.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 17 di cui 12 a Milano città

Bergamo: 27

Brescia: 6

Como: 1

Cremona: 3

Lecco: 0

Lodi: 0

Mantova: 1

Monza e Brianza: 3

Pavia: 3

Sondrio: 0

Varese: 15