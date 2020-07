Omicidio Garlasco, la Corte d'Appello di Brescia: Stasi resti in carcere

La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta dei legali di Alberto Stasi di sospendere l'esecuzione della pena a 16 anni di reclusione per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Lo ha riportato l'agenzia di stampa Agi.

I giudici, però, si sarebbero presi altro tempo per valutare l'ammissibilità, o meno, dell'istanza di revisione della sentenza depositata il 23 giugno. Stasi si è sempre proclamato innocente. Il suo legale, Laura Panciroli, aveva rivelato che «sono stati individuati e segnalati alla Corte d'Appello di Brescia elementi nuovi, che non sono mai stati valutati prima in grado di escludere, una volta per tutte, le responsabilità del mio assistito». Una precedente richiesta di riapertura del caso era stata respinta dalla Cassazione nel giugno del 2017.