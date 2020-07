Lombardia: zero decessi per Covid, i nuovi positivi sono 53

Non si sono registrati decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Lombardia, dove sono stati accertati 53 nuovi positivi, di cui 19 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologico. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 2. Stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva – attualmente 17 – mentre sale leggermente il numero dei pazienti Covid negli altri reparti, che sono 144 (+5).

«Ho appena firmato una nuova ordinanza – ha annunciato su Facebook nel pomeriggio il Ministro della Salute Roberto Speranza – che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione».

I nuovi casi per provincia in Lombardia:

Milano: 22 di cui 11 a Milano città

Bergamo: 8

Brescia: 7

Como: 1

Cremona: 1

Lecco: 1

Lodi: 3

Mantova: 3

Monza e Brianza: 2

Pavia: 2

Sondrio: 0

Varese: 1