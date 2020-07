Covid-19, in Lombardia secondo giorno senza decessi

Secondo giorno senza decessi in Lombardia. E’ il dato più importante riferito alle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio sono complessivamente 79 mentre negli ospedali della regione i ricoverati sono 148 (+4) dei quali 13 (-4) in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 10.725 per un totale di 1.253.500. Nessun caso è stato registrato nelle province di Pavia, Cremona e Sondrio. Milano ha il maggior numero di nuovi casi (+25), poi Bergamo (19) e Brescia (18).

In Italia i nuovi casi sono 275 per un totale di 245.864. Stabile il numero dei decessi (5) che porta il totale complessivo a 35.102 vittime. I guariti e dimessi sono 128 più di ieri mentre negli ospedali sono ricoverati 731 (+18) dei quali 41 (-5) in terapia intensiva. In Valle d’Aosta non si registrano nuovi casi da 22 giorni consecutivi; in tutte le altre regioni ci sono contagi. Alle spalle della Lombardia c’è l’Emilia-Romagna (49), poi Veneto (31), Campania (21) e Lazio (19).