Covid-19, terzo giorno senza decessi in Lombardia; un nuovo caso in provincia di Pavia

Salgono a tre i giorni senza vittime da Covid-19 in Lombardia. E’ il dato di maggiori rilievo delle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 74 (-5). Dopo due giorni di lieve incremento calano i ricoverati (139, -9) mentre resta stabile (13) quelli dei degenti in terapia intensiva. I guariti e i dimessi oggi sono 78 più di ieri per un totale di 72.349 (70.471 guariti e 1.878 dimessi). Un solo nuovo caso è stato registrato nelle province di Pavia e Lecco; due a Cremona e Sondrio e tre a Como. Bergamo resta la provincia con il maggior numero di contagi (25) seguita da Milano (13) e Brescia (9). Unica senza nuovi contagi è la provincia di Lodi.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 255 per un totale di 246.118 contagi, in calo di 20 unità rispetto a ieri. I decessi sono stati 5, dato stabile; i ricoverati sono 735 (+4) di cui 44 (+3) in terapia intensiva. I guariti sono 126 più di ieri per un totale di 198.446. Dopo la Lombardia, dove si è registrato il maggior numero di casi, ci sono l’Emilia-Romagna e il Lazio (+19), la Toscana (+15) e la Sicilia (+14). Continua il trend positivo della Valle d’Aosta dove da 23 giorni non si registrano nuovi contagi; in Umbria nessun contagio da due giorni, in Calabria, Basilicata e Sardegna da un giorno.