Covid-19, quarto giorno senza decessi in Lombardia; nessun caso in provincia di Pavia

Salgono a quattro i giorni senza decessi in Lombardia. E non è l'unica buona notizia della giornata: i nuovi casi sono 34 (-40), nessuno dei quali registrato nella provincia di Pavia. Il tutto a fronte di 3.992 tamponi effettuati che portano il totale a 1.265.549. I ricoverati sono 137 (-2) dei quali 14 (+1) in terapia intensiva mentre guariti e dimessi sono 80 più di ieri per un totale di 72.429.

Oltre a quella di Pavia a zero contagi ci sono anche le province di Cremona, Lodi, Mantova, Sondrio e Varese. Il dato più alto è della provincia di Milano (+14) seguita da Bergamo (+8); solo 2 casi nelle province di Brescia, Como, Lecco e Monza-Brianza. «Prosegue il trend dei dati incoraggianti – commenta l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai».