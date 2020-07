Vigevano, illegali in Italia: denunciati due tunisini

Due cittadini tunisini di 23 e 31 anni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per ingresso clandestino e soggiorno illegale in territorio italiano. I due vivevano in un magazzino abbandonato. Ad avvisare la centrale operativa della Compagnia di Vigevano è stata la telefonata di un cittadino che segnalava la loro presenza.

L'intervento immediato di militari della Sezione operativa ha permesso di identificare i due extracomuntari che sono risultati irregolari nel nostro Paese e privi del necessario permesso di soggiorno. I carabinieri hanno anche accertato che avevano rubato della birra da una abitazione vicina.