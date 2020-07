Covid-19: in Lombardia 53 nuovi contagi e un decesso

Sono 53 i nuovi positivi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia dove, dopo tre giorni senza decessi, se ne registra uno solo. I tamponi effettuati sono stati 6.326 per un totale di 1.271.875. I ricoverati sono complessivamente 151 (+14) dei quali 13 (-1) in terapia intensiva. I guariti ed i dimessi, 99 più di ieri, toccano quota 72.528.

In provincia di Pavia si registrano 3 nuovi casi come in quella di Brescia. Milano (+21) e Bergamo (+19) sono le aree con i riscontri più alti. Nessun contagio è stato invece registrato nelle province di Como, Lecco, Mantova e Monza-Brianza.