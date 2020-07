Covid-19: zero decessi in Lombardia, nessun nuovo caso in provincia di Pavia

Nessun nuovo decesso in Lombardia e zero nuovi casi nelle province di Pavia, Sondrio e Lodi. Sono i dati relativi alle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 46 mentre i guariti e dimessi sono 161 in più di ieri.

In ospedale restano 154 persone (+3) delle quali 13, dato stazionario, in terapia intensiva. Sono contenuti anche i dati di Milano, provincia con più casi (13) seguita da Brescia (10) e Bergamo (7).