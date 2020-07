Armato di coltello da cucina, ferisce e rapina una donna: 21enne arrestato

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato ieri (mercoledì) un 21enne di origini salvadoregne, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Il giovane, armato di un coltello da cucina, ha rapinato una donna di 40 anni, tra via Aselli e via Lovati, a Pavia. Ha intimato alla donna di consegnargli la borsa, ma di fronte al suo rifiuto, ha cercato di sottrargliela con la forza, causandole una ferita lacero contusa alla mano destra giudicata guaribile in una settimana. Il rapinatore è poi fuggito a piedi con la refurtiva.

La vittima ha contatto la sala operativa della Questura poco dopo le 16, raccontando cosa fosse appena successo, e spiegando agli agenti di aver visto il malvivente allontanarsi verso la stazione ferroviaria, fornendo anche una precisa descrizione del giovane. Due equipaggi sono subito giunti sul posto, passando a setaccio la zona e individuando il 21enne, vicino all'accesso della stazione di via Bricchetti. Alla vista delle pattuglie, il rapinatore ha tentato di eludere il controllo, ma è stato riconosciuto e bloccato. Nella tasca dei pantaloni aveva ancora il coltello insanguinato; non lontano, è poi stata recuperata anche la borsa che era stata sottratta alla vittima. Il 21enne è stato arrestato per rapina e lesioni; dopo l'udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dei domiciliari in un Comune del milanese, in attesa di giudizio.