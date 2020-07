Influenza: la Lombardia avrà a disposizione 2,4 milioni di vaccini

La Lombardia avrà a disposizione 2,4 milioni di vaccini, l'80% in più dello scorso anno, quando erano state eseguite 1,3 milioni di dosi. Lo ha annunciato oggi (giovedì) l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: «Per l’influenza, nessun allarme. Abbiamo infatti individuato, grazie alla nostra Centrale acquisti regionale – afferma – i migliori prodotti presenti sul mercato mondiale che offriremo gratuitamente agli over 65. Gli stessi saranno gratis anche per i bambini fino a 6 anni e le categorie professionali più a rischio come medici, infermieri, operatori sanitari e socio sanitari. Per i bambini fino ai 6 anni un nuovissimo vaccino spray, senza quindi il trauma della puntura. È utilizzato, tra l’altro, in altre parti del mondo con ottimi risultati. Per gli over 65 sono stati acquistati, fra gli altri, 800.000 vaccini tetravalenti (prima Regione in Italia). Per gli over 65 più fragili (ad esempio agli ospiti delle Rsa) , infine, oltre 150.000 dosi di una tipologia di vaccino ad alto dosaggio. La campagna vaccinale partirà, come ogni anno, la seconda metà del mese di ottobre – conclude Gallera – in modo da garantire una copertura adeguata alla popolazione fino al successivo mese di marzo, considerando che il picco influenzale è previsto dopo la metà di gennaio. Una massiccia copertura vaccinale sarà importante anche per una tempestiva diagnosi del Coronavirus al manifestarsi di sintomi simil influenzali». La distribuzione ai medici e ai pediatri di famiglia avverrà anche quest’anno attraverso la rete delle farmacie lombarde.