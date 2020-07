Vigevano, botte mercoledì sera in centro storico

Sono ancora in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale di Vigevano per far luce su un episodio avvenuto ieri sera (mercoledì), intorno alle 20,30, vicino al Portone di via XX Settembre, in pieno centro storico. Un 47enne, che era seduto ai tavolini di un bar, si era appena alzato dirigendosi verso via Cairoli quando, improvvisamente, è stato raggiunto da un uomo che ha iniziato a picchiarlo. Anche l’aggressore, poco prima, era seduto allo stesso bar. La colluttazione è andata avanti fino a quando alcune persone sono intervenute, dividendo i due. Il 47enne, sanguinante, ha poi rifiutato le cure del personale della Croce Rossa, intervenuta sul posto con un’ambulanza. Ulteriori elementi per individuare il responsabile e i motivi che hanno scatenato la reazione violenta potrebbero arrivare dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale.