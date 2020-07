Vigevano, imbratta auto elettrica del Comune: denunciato 14enne

Martedì gli agenti di una pattuglia del Radiomobile della polizia locale hanno riconosciuto il responsabile degli imbrattamenti di un mezzo elettrico di proprietà del Comune di Vigevano, normalmente utilizzato dal personale del Castello per gli spostamenti nel centro storico. L’episodio risale a circa un mese fa. L'auto era stata vandalizzata, con scritte realizzate con una bomboletta spray.

L'accaduto era stato denunciato al Comando di via San Giacomo. Il personale aveva subito avviato le indagini e martedì gli agenti di pattuglia hanno riconosciuto in piazza Sant’Ambrogio il giovane autore del gesto, che era stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza. Si tratta di un 14enne che ha poi ammesso le proprie responsabilità; è stato denunciato per imbrattamento e deturpamento.