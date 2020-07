Covid-19, contagi in aumento in Italia; tre nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 379 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dati in crescita di 7 unità rispetto a ieri. I decessi sono 9 (+6) mentre i dimessi sono 178 più di ieri per un totale di 199.974. Al momento in ospedale si trovano 716 pazienti (-32) dei quali 41 (-6) in terapia intensiva. L'incremento più consistente riguarda il Veneto (+117), seguito dalla Lombardia (+77) e Marche e Piemonte (+21). In Valle d'Aosta non si registrano nuovi casi da due giorni.

In Lombardia i ricoverati sono al momento 148 (-3) dei quali 7 (-6) in terapia intensiva. I guariti ed i dimessi sono 97 più di ieri per un totale di 73.402. I decessi sono invece 4 per un totale di 16.806.

In provincia di Pavia si sono registrati 3 nuovi casi; dati più consistenti a Milano (+33) e Bergamo (+17), mentre nessun caso è stato registrato nelle province di Lecco e Sondrio.