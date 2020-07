Sannazzaro, con l'auto contro il guard-rail: muore un pensionato di 78 anni

Un pensionato di 78 anni è morto poco dopo le 15 di oggi mentre, al volante della sua auto, stava percorrendo viale Rossetti a Sannazzaro. Secondo una prima ricostruzione l'anziano ha perso improvvisamente il controllo della sua auto che è andata a schiantarsi contro il guard-rail della circonvallazione.

Nonostante l'intervento sul posto del personale medico del 118 e di una ambulanza della Croce d'Oro per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia stradale. Non è escluso che a causare l'incidente possa essere stato un malore.