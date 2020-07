Vigevano, l'appello alle forze politiche: «Impegno concreto contro mafie e corruzione».

«Chiediamo a tutte le forze politiche che concorreranno alla prossima tornata elettorale l’impegno di perseguire i valori supremi della nostra Costituzione e mettere al centro dell’agenda politica il contrasto reale a mafia e corruzione, tema imprescindibile per amministrare la “res publica”». Lo chiedono le associazioni Libera Lombardia, Cgil Pavia, Auser, Anpi, Articolo 3, La Barriera, Oltremare, Vigevano Sostenibile, Legambiente Lomellina e Comitato Soci Coop di Vigevano, dopo il duro colpo assestato in questi giorni dalla Guardia di Finanza e dalla Dia di Milano a soggetti considerati contigui alla criminalità organizzata.

«Presenze - dicono le associazioni - che avvelenano il nostro territorio in spregio al lavoro legale e onesto che è ancora fortunatamente maggioritario, rendendo difficile e parziale lo sviluppo sano della nostra comunità. Il nostro impegno quotidiano per promuovere una cultura della legalità e della giustizia sociale necessita, oggi più che mai, di essere supportato e condiviso da chi è chiamato ad assumere la responsabilità di governo del nostro territorio per scongiurare il rischio di veder vanificata ogni azione di contrasto e presa di coscienza dal basso. Un contrasto - prosegue il documento - che passa anche da un impegno serio sul tema dei beni confiscati, tanti nel nostro territorio e alcuni dei quali versano purtroppo in uno stato di abbandono e di degrado. Restituire alla collettività i beni sottratti illegalmente - chiude il documento - è dovere civico oltre che morale per una comunità chiamata oggi ancora di più a sperimentare i valori dell’inclusione e della giustizia sociale, creando nuove opportunità lavorative e di sviluppo economico».