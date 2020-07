Vigevano, appello delle associazioni: Bertucci il primo candidato sindaco a sottoscriverlo

E' Alessio Bertucci, candidato del Pd alla poltrona di sindaco, il primo a sottoscrivere il documento divulgato oggi dalle associazioni Libera Lombardia, Cgil Pavia, Auser, Anpi, Articolo 3, La Barriera, Oltremare, Vigevano Sostenibile, Legambiente Lomellina e Comitato Soci Coop di Vigevano, destinato a tutti gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino, per chiedere una ferma presa di posizione a tutela della legalità.

«Come candidato sindaco - dice Bertucci - sottoscrivo il documento firmato dalle associazioni per dire no alla mafia e no alla corruzione. I recenti fatti di cronaca e la storia della nostra città ci dicono che Vigevano è sempre stato un crocevia di traffici mafiosi e illeciti. Per questo la legalità rappresenta un tema fondamentale nel nostro programma - aaggiunge - nessun indagato sarà presente nelle liste che mi supporteranno».