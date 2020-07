Vigevano, cani abbandonati nella casa disabitata: interviene la polizia locale

A segnalarli sono stati diversi cittadini, anche attraverso i social network. Così questa mattina gli agenti dell’Ufficio Edilizio della polizia locale sono intervenuti in strada della Tocca alla periferia della città per liberare due cani adulti ed un cucciolo lasciati incustoditi in una casa in stato di abbandono e i cui proprietari non sono al momento reperibili.

Nella casa c’era anche un altro cane in evidente stato di denutrizione. Gli animali sono stati stati portati al canile.