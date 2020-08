Assembramenti e senza mascherine: locale chiuso 2 giorni, clienti fatti uscire

Non venivano rispettate le disposizioni in vigore per l’emergenza Covid-19, dal distanziamento, all’uso delle mascherine. Queste ed altre violazioni – sia amministrative, sia penali – sono state riscontrate durante un controllo effettuato nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, all’interno di un locale in zona Ticino, dagli agenti della polizia locale di Vigevano, da due pattuglie del Commissariato della polizia di Stato e da una pattuglia della Guardia di Finanza.

I clienti sono stati fatti uscire, ed è stata imposta la chiusura per due giorni, applicando l’ordinanza regionale n. 590 del 31 luglio 2020. «Durante i controlli – viene spiegato – sono state riscontrate altre violazioni amministrative e penali, dato che veniva eseguita un’attività di pubblico spettacolo, in particolare il ballo, che non è ammesso ed è anche stata accertata un’ulteriore violazione, ovvero un ampliamento dell’area di somministrazione di bevande, anch’essa non ammessa».

