Landriano: trovate 9 piante di marijuana, denunciata 55enne

Dopo aver osservato i suoi movimenti, i carabinieri della Stazione di Landriano (Pavia) hanno effettuato una perquisizione in un’area alla frazione Pairana, scoprendo la presenza di 9 piante di marijuana in vaso, in stato di infiorescenza, alte circa tre metri.

Nei guai è finita una 55enne del posto, che ieri pomeriggio (venerdì) è stata denunciata, in stato di libertà, per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. È stata inoltre deferita per omessa comunicazione all’autorità sul mutamento di detenzione di armi comuni da sparo, armi che erano possedute legalmente ma custodite in un luogo diverso da quello dichiarato.