Abbiategrasso, rissa nella notte: tre feriti

Una discussione subito degenerata in rissa, avvenuta nella notte tra sabato e domenica in via Podgora, ad Abbiategrasso. Qui, poco dopo le 3, sono arrivate due ambulanze e un’automedica del 118. Le persone rimaste ferite sono tre uomini.

Un giovane di 25 anni e un uomo di 40 sono stati portati in pronto soccorso all’ospedale di Magenta e al policlinico di Milano, entrambi in codice giallo. Avrebbero riportato ferite da taglio, causate forse da un coltello. Sull’episodio indagano i carabinieri di Abbiategrasso.