In bici con coltello a serramanico e hashish: nei guai 25enne di Dorno

Il giovane, residente a Dorno, è stato trovato dai militari del Nucleo Radiomobile mentre girava in bici, lungo via Vigentina a Pavia, con un coltello a serramanico di 23 centimetri e 2,66 grammi di hashish. Il 25enne, con precedenti di polizia, è stato segnalato per porto di oggetto atto ad offendere e detenzione ai fini di uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel corso della precedente notte, i carabinieri della Stazione di Pavia, con il supporto dei militari della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio per monitorare la “movida” cittadina. Sono 9 i giovani – compresi tra i 17 e i 23 anni, molti provenienti dall’hinterland milanese – che sono stati denunciati a vario titolo per rissa e danneggiamento; intorno all'1,40, nei pressi di via XX settembre, si sono picchiati, danneggiando alcuni arredi dei bar, che hanno usato come strumenti d’offesa.