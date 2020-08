Covid-19, contagi in calo in Lombardia. Nessun nuovo caso in provincia di Pavia.

Calano i contagi in Lombardia, 25 nelle ultime 24 ore, 13 meno rispetto a ieri. E nessun caso si registra nella provincia di Pavia, così come in quelle di Como. Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio e Varese. I tamponi effettuati sono stati 4.208 per un totale di 1.320.427. I deceduti sono 3 per un totale di 16.818 mentre guariti e dimessi (+48), sono complessivamente 73.724. In ospedale i degenti sono 162 (+9) dei quali 9 in terapia intensiva, dato identico a ieri.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 159 (-80), mentre i deceduti sono 12 (+4) per un totale che sale a 35.166. In ospedale ci sono 734 pazienti (+26) dei quali 41 (-1) in terapia intensiva, mentre i dimessi (+129) salgono a quota 200.589.

La regione con il maggior numero di nuovi contagi è l'Emilia-Romagna (+34), seguita dalla Lombardia e dal Veneto (+22). Nelle Marche, in Valle d'Aosta e in Basilicata non si registrano casi da 24 ore.