Mede, pensionato coltiva la marijuana in camera da letto: lo arrestano

Aveva riadattato la sua camera da letto e l'aveva trasformata in una serra nella quale coltivava la marijuana. M.P.M., 55 anni, pensionato di Mede, è stato arrestato dai carabinieri di Sannazzaro e Mede per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua casa i militari hanno recuperato 25 piantine di marijuana alte un metro e mezzo.

A smascherare l'uomo è stato una banale disattenzione: era rimasto chiuso fuori casa e per questo ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. A questi ultimi non è sfuggita la sua agitazione, così è stato chiesto l'intervento dei carabinieri che, entrati nell'abitazione, hanno scoperto la serra. Arrestato e posto ai domiciliari, l'uomo sarà processato per direttissima. L'attività di indagine dei carabinieri intanto continua con l'obiettivo di identificare la presunta rete di spaccio legata all'attività del pensionato medese.