Covid-19: un solo decesso in Lombardia; nessun caso in provincia di Pavia

Sono 44 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore mentre è stato rilevato un solo decesso che porta il totale a 16.819. In ospedale restano 160 persone (2) delle quali 9 (il dato è identico a ieri) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 86 più di ieri per un totale di 73.810. In provincia di Pavia non sono stati rilevati nuovi casi così come in quella di Lecco. In provincia di Milano i nuovi casi sono 19 (16 a Milano città); 7 a Mantova, 5 a Bergamo.

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 190 (+31) mentre i decessi sono complessivamente 5 (-7). In ospedale sono ricoverate 761 persone (+27) di cui 41, dato stabile, in terapia intensiva. Dietro alla Lombardia come numero di casi c'è l'Emilia-Romagna (+42), segue il Veneto 8+20). In Basilicata e Valle d'Aosta non si registrano casi da due giorni consecutivi; in Molise da ieri.