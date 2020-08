Ottobiano, da giovedì riaprono le piste

Riaprono le piste del circuito South Milano di Ottobiano, posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza a fine giugno dopo l'accertamento di alcuni illeciti di natura ambientale. Nell'occasione erano stati notificati 10 avvisi di garanzia.

La struttura riprenderà l'attività a partire da giovedì. «Tutte le piste e tutti i servizi correlati riprenderanno regolarmente - si legge in una note di Ottobiano Motorsport - nella massima sicurezza e nel rispetto delle regole normative come è sempre stato negli ultimi 20 anni., nei quali i valori della passione, della correttezza e della sostenibilità hanno sempre rappresentato un presupposto irrinunciabile. Nell'occasione - chiude la nota - vogliamo ringraziare le autorità per la collaborazione, la sensibilità e la dedizione dimostrate».