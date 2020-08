Covid-19: 138 nuovi casi in Lombardia, boom a Mantova (+62)

Sono 138 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 5 più di ieri per un totale di 16.824. In ospedale ci sono 164 ricoverati (+4) dei quali 11 (+2) in terapia intensiva. I guariti e i dimessi sono 62 più di ieri per un totale di 73.872. In provincia di Pavia si è registrato un nuovo caso. Nessuno in quelle di Lecco e Sondrio mentre Mantova ne fa registrare in un solo giorno 62,d avanti a Bergamo (17), Milano (16) e Brescia (15). I tamponi, con i 9.260 di ieri, salgono a 1.335.383.