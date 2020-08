Langosco, cade nella roggia: in corso le ricerche di un uomo di 78 anni

Sono in corso dal pomeriggio di oggi le ricerche di un uomo di 78 anni disperso nelle acque del Roggione Sartirana in territorio di Langosco. Secondo una prima ricostruzione l'anziano avrebbe accusato un malore e sarebbe caduto in acqua. A riva sono state ritrovate le sue canne da pesca ed una ciabatta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della Protezione civile, i vigili del fuoco di Robbio, i sommozzatori di Novara ed un elicottero del nucleo di Malpensa. Al momento del disperso non è stata trovata traccia.