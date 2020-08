Vigevano, la droga rendeva 10mila euro al mese

Era ormai diventato un punto di riferimento per i consumatori di marijuana della città ducale, con un giro d’affari mensile che, secondo i primi riscontri degli investigatori, superava i 10 mila euro. A “stanarlo” sono stati gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale, al termine di un’indagine partita settimane fa, dopo aver ricevuto diverse segnalazione da parte di cittadini che riferivano di una situazione divenuta ormai insostenibile nella zona di via della Costa e via Carrobbio.

Martedì pomeriggio, intorno alle 17, è scattato il blitz, che ha impiegato 9 agenti, di cui 4 in borghese, e 4 auto, di cui 2 civetta. Gli agenti hanno assistito alla cessione di una dose, seguendo poi il cliente in auto e fermandolo sulla circonvallazione esterna. L’uomo ha subito ammesso di aver acquistato poco prima 2 grammi di marijuana dal pusher attenzionato, in cambio di 20 euro. In casa dello spacciatore, un 32enne rumeno, sono stati trovati 70 grammi di marijuana, nascosti all’interno di un tappeto. Dentro una nicchia è poi stato trovato un bilancino di precisione. È accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'articolo completo sul numero de L'Informatore Vigevanese in edicola domani