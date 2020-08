Gambolò, cade in scooter: trentasettenne trasportato al policlinico di Pavia

Un uomo di 37 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 10.45 in prossimità della rotatoria della provinciale che conduce alla frazione Stradella. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta per i rilievi, non ci sono altri veicoli coinvolti. Il motociclista ha battuto la testa e per questo il personale medico del 118, intervenuto sul posto con una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, ne ha disposto il trasferimento al policlicnico San Matteo di Pavia.

«Sono andato immediatamente sul posto - racconta Antonello Galiani, vice-sindaco di Gambolò e consigliere provinciale - per sincerarmi dell'accaduto. Quello è uno dei punti critici della viabilità attorno alla città. Ho sentito subito i responsabili della manutenzione delle strade provinciali. In quella zona - aggiunge - sono già state collocate ogni 50 metri bande che segnalano la presenza della rotatoria; presto verranno installate quelle rumorose come ulteriore misura di prevenzione per gli utenti della strada».