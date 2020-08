Elachem, stagione al via il 15 novembre. Nel girone 4 formazioni siciliane.

Il campionato di serie B di basket inizierà il 15 novembre. Lo ha deciso oggi il Consiglio Federale della Fip che ha ratificato anche la composizione dei 4 giorni del campionato cadetto. La Elachem Vigevano è stata inserita nel girone B con le altre lombarde (Robur Varese, Sangiorgese, Olginate, Piadena, Ju.Vi. Cremona, Bernareggio, Pavia e Crema), tre emiliane (Fiorenzuola, Piacenza, Bologna Basket) a differenza della prima bozza, ma restano le quattro formazioni siciliane (Palermo, Terranova, Ragusa, Agrigento) in una collocazione oggettivamente difficile da comprendere e che ha destato il disappunto di molte società.

La Federazione ha anche ribadito la volontà di far svolgere le gare con la presenza del pubblico non appena ci saranno le condizioni di sicurezza; a tal proposito ha offerto la propria disponibilità a porre in atto iniziative che consentano agli appassionati di assistere alle gare dal vivo nelle condizioni di massima protezione.