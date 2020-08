Covid-19: nuovi casi sopra quota 400; 118 in Lombardia.

Sono 118 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 5 per un totale di 16.829. Guariti e dimessi sono 208 più di ieri per un totale di 74.080. In ospedale restano 168 degenti (+4) dei quali 11 (dato identico a ieri) in terapia intensiva. Crescono i casi nelle province di Bergamo e Mantova (+22), Milano (+16) e Brescia (+12). In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 5; non se ne registrano nelle province di Lodi e Sondrio.

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 402 (+18) mentre i decessi sono 6 (-4). I dimessi sono 347 (+137).