Vigevano, 31 mila euro di contributi alle società sportive

L’amministrazione comunale ha stabilito di mettere a disposizione 31 mila euro di contributi da assegnare alle società sportive a sostegno della attività. Il bando, che è già stato pubblicato (https://www.comune.vigevano.pv.it/comune/atti-pubblici/avvisi-econcorsi/avviso-pubblico-a-favore-di-societa2019-e-associazioni-sportive-senza-fini-di-lucro-perla-concessione-di-contributi-a-sostegno-delle-attivita-sportive) prevede che i fondi siano destinati a chi organizza attività giovanili per ragazzi e ragazze tra i 6 ed i 14 anni, con una quota variabile tra i 4 ed i 6 euro per ciascun iscritti, garantendo alle società una quota minima di 300 euro ed una massima di 1.500.

Come ogni anno verrà considerata ogni singola attività sportiva anche se con iscrizione alla stessa Federazione. I fondi saranno destinati anche alla conservazione e alla manutenzione degli impianti sportivi e alla loro sanificazione, maggior costo derivante dalle disposizione di contenimento della pandemia da Covid-19. Per la sanificazione in particolare dovrà essere messo a punto un programma di interventi; la contribuzione sarà ripartita in modo proporzionale agli interventi effettuati.