Vigevano, smontata la tenda di pre-triage davanti al Pronto soccorso

Era stata allestita dal personale della Protezione civile alla fine di marzo con la funzione di far transitare i pazienti per il “pre-triage”, una sorta di screening utile a destinare i sospetti casi di Covid-19 ad un percorso protetto per l'accesso al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino dopo la rilevazione delle temperatura corporea con un termoscanner.

Oggi la tenda pneumatica di 7 metri per 5 che era stata collocata nello spazio antistante il reparto è stata smontata. Si tratta di un passo importante verso la normalità.