Covid-19: nessun decesso in Lombardia; 4 nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 4 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Pavia sui 69 nuovi positivi rilevati in Lombardia. Le cifre salgono in tutte le province: A Milano (+14), Brescia (+11), Bergamo e Mantova (+9) e Monza e Brianza (+7). Solo la provincia di Cremona non registra nuovi contagi. In ospedale restano 170 degenti (+2) dei quali 9 (-2) in terapia intensiva. Non ci sono però nuovi decessi. I guariti ed i dimessi sono 152 più di ieri per un totale di 74.232.

In tutto il Paese i casi sono però in aumento: 552 contro i 402 di ieri. Calano i decessi, oggi 3 (-3); i dimessi sono319 per un totala di 201.642.