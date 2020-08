Vigevano, incidente al passaggio a livello: la polizia locale identifica il pirata della strada

Con una indagine che ha richiesto il lavoro di diverse ore, sino ad oltre la mezzanotte e poi dalla primissima mattina, gli agenti della polizia locale di Vigevano hanno identificato il conducente dell'autocarro che, nel pomeriggio di ieri in prossimità del passaggio a livello di via Matteotti, ha urtato un pensionato di 84 anni che procedeva in sella al suo motorino e non si è fermato a prestargli soccorso. Si tratta di un cinquantaduenne vigevanese, che dal 2012 non dispone più della patente perché revocata. Temendo di aver ferito gravemente il pensionato, che invece per fortuna ha riportato solo lievi conseguenze, il pirata della strada ha abbandonato il mezzo, di proprietà di un amico di nazionalità cinese a Gropello e poi, con mezzi di fortuna, ha raggiunto Genova dove ha trascorso la notte.

Gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire alla sua identità incrociando tutti i dati a disposizione partendo dal proprietario del mezzo, sanzionato per incauto affidamento. Il conducente invece, considerato il fatto che la vittima dell'incidente ha rifiutato le cure mediche, non andrà incontro a sanzioni di carattere penale ma è stato multato per essersi allontanato dopo l'incidente senza prestare soccorso, per la guida con la patente revocata, per non aver rispettato le disposizioni del Codice della strada in riferimento ai passaggi a livello e per non avere mantenuto le distanze di sicurezza. Il tutto ha prodotto un "conto" di 6 mila euro.